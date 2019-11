Favre avvisa l’Inter: “Faremo una grande prestazione. Reus? È ancora in forse”

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro l’Inter: “Noi vogliamo vincere, faremo una grande prestazione. Dobbiamo essere preparati bene: servirà attaccare bene ma anche difendere, servirà equilibrio. L’Inter è pericolosa in contropiede, gioca molto bene, a volte si mette in campo con il 3-3-4: sa far girare la palla ed è difficile da affrontare. Punterò sulla difesa a 3? Vediamo stavolta ma ancora non so quale modulo userò. Reus? Ci siamo allenati ieri mattina e adesso ci manca solo la rifinitura: ancora non so se Marco riuscirà a giocare. Vediamo. Possiamo anche decidere all’ultimo minuto. Tutti gli altri stanno bene”, ha chiuso Favre.

