Favasuli: “Devo ringraziare il mister e la squadra per la fiducia. Nazionale? Un sogno di tutti ma ora mi concentro sul Napoli”

13/09/2026 | 21:58:52

Il difensore del Napoli, Costantino Favasuli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Bologna. Queste le sue parole:

“Sto vivendo un sogno, sono contento però è un punto di partenza. La vittoria era la cosa più importante, ma è stata una bellissima settimana. Il rapporto con la squadra e con il mister? Mi sono fatto trovare pronto, mi aiutano tutti e devo ringraziare mister e squadra per la fiducia. Sono contento di quel po’ che ho fatto, sono entrato bene ma la strada è lunga e la cosa più importante è la vittoria. Nazionale? Un sogno di tutti, soprattutto per me sarebbe incredibile. L’ho vissuta con Baldini ed è stato un sogno, sarebbe unico tornarci ma ora mi concentro sul Napoli”.

Foto: Instagram Napoli