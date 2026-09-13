TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Favasuli: “Devo ringraziare il mister e la squadra per la fiducia. Nazionale? Un sogno di tutti ma ora mi concentro sul Napoli”

13/09/2026 | 21:58:52

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il difensore del Napoli, Costantino Favasuli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Bologna. Queste le sue parole:
“Sto vivendo un sogno, sono contento però è un punto di partenza. La vittoria era la cosa più importante, ma è stata una bellissima settimana. Il rapporto con la squadra e con il mister? Mi sono fatto trovare pronto, mi aiutano tutti e devo ringraziare mister e squadra per la fiducia. Sono contento di quel po’ che ho fatto, sono entrato bene ma la strada è lunga e la cosa più importante è la vittoria. Nazionale? Un sogno di tutti, soprattutto per me sarebbe incredibile. L’ho vissuta con Baldini ed è stato un sogno, sarebbe unico tornarci ma ora mi concentro sul Napoli”.
Foto: Instagram Napoli