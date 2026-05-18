Falcone: “Quando indosso la fascia da capitano del Lecce sento tante responsabilità. Rappresento un popolo”

18/05/2026 | 20:59:17

Wladimiro Falcone ha parlato in un’intervista in collaborazione con la Lega Serie A e il Lecce ha parlato di se stesso.

Queste le sue parole: “Per me il calcio è vita, è la mia infanzia, i miei ricordi. Da che ho memoria, è sempre stato un pensiero fisso, non riesco a pensare a una vita senza. Quando abbiamo la pausa di un mese finalmente mi riposo, ma dopo una settimana mi viene voglia di allenarmi e di giocare, è una cosa che penso non mi passerà mai. Mi ritengo fortunato ad aver esaudito il mio sogno di giocare in Serie A”.

Quando è partita la sua scalata? “Ho iniziato tardi a giocare a calcio, a 11 anni, perché i miei genitori non erano disposti a segnarmi. Mi sono messo a piangere davanti a mia mamma, per me era importante coltivare il mio sogno. Mi sono messo subito in porta, è una passione che ho sempre avuto, mi è andata bene, ho azzeccato la scelta”.

Come si trova a Lecce? “È una città bellissima, si sta bene, la gente è socievole, ci sono colori stratosferici in cielo, è un plus che mi fa fare bene in campo. Noi portieri poi siamo un pianeta a parte. Essere concentrati per 90 minuti è difficile, nelle grandi squadre ti arriva un tiro a partita e ti devi far trovare pronto, lo ammiro nei grandi portieri e spero che un giorno accada anche a me”.

Cosa significa portare la fascia da capitano del Lecce? “Mi inorgoglisce. Quando entro nello spogliatoio e vedo il magazziniere che mi ha messo la fascia al mio posto è una cosa che mi carica tantissimo, sento di rappresentare un intero popolo, non posso deluderli, è come se mi desse i superpoteri. Sarò sempre grato al Lecce, si sente la fierezza nel portare la fascia. Io sono un leader silenzioso, ci sono sempre se sei in difficoltà, cerco di avere la parola giusta”.

Foto: Instagram Lecce