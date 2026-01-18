Falcone: “Io in Nazionale? Non ci penso, in porta siamo coperti. Inter favorita sul Milan”

18/01/2026 | 23:29:13

Falcone ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Lecce: “Io in Nazionale? Credo di essere nato in una generazione dove i portieri sono tanti e forti. Quindi quelli che vengono convocati è giusto che stiano lì. Non penso alla Nazionale, però come ho sempre detto in porta stiamo super coperti. Faccio il tifo per l’Italia, per Donnarumma, Carnesecchi ed altri portieri fortissimi. Chi mi ha impressionato di più tra Inter e Milan? Tutte e due, squadre molto forti, però se devo dirne una l’inter, un pochino più favorita, ma anche il Milan può dire la sua. L’Inter però resta la favorita. Il vantaggio che attribuisco all’Inter è perché con noi hanno fatto turnover, e comunque sia ci hanno sempre schiacciato. Oggi era un Milan di alcuni titolari, però la sensazione da campo era che con l’Inter appena potessero accelerare ci facevamo male. Oggi secondo me abbiamo tenuto bene in campo, e rispetto ai nerazzurri i rossoneri ci hanno messo un po’ di più a farci gol”.

Foto: Instagram Lecce