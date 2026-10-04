Fabregas: “Suwarso voleva più turismo a Como, gli ho detto che serviva un calcio propositivo”

04/10/2026 | 17:23:32

Cesc Fabregas ha parlato al Festival dello sport: “Quando mi hanno presentato il progetto ho iniziato a studiare la storia e il legame con città e tifosi. In questi anni c’è stata una trasformazione a 360 gradi. Parlando con il presidente, lui era più concentrato sul turismo e il marketing. Per avere più turismo serviva un gioco propositivo. Più bello è il calcio, più invoglia la gente. Come voglio perdere? Voglio perdere con la mia e le nostre idee. Perché se perdi una partita che hai giocato con un’idea diversa dalla tua, la sconfitta è doppia”. La preparazione, dunque, deve rimanere fedele ai principi della squadra: “Prepariamo la partita con le nostre idee, filosofia, identità. Poi si gioca. Ci sono volte che l’altra squadra è migliore di te. E intanto si migliora”.

foto x como