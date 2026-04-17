Fabregas: “Questi non siamo noi. Il Sassuolo poteva vincere 5-1”

17/04/2026 | 21:29:27

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Voglio chiedere scusa alla nostra gente perché questa non è la squadra che ho in testa, questi non siamo io. Poi grandi complimenti a mister Grosso perché come ha preparato la gara è un capolavoro, con questo blocco basso. È vero che il Sassuolo non è tanto blocco basso ma l’idea giusta vale sempre e oggi in contropiede ci ha massacrato, per colpa nostra e per meriti loro. Mi prendo io la colpa. Non possiamo essere troppo negativi perché i panni sporchi si lavano in casa. Non dobbiamo mandare messaggi ultra negativi, bisogna essere prudenti e andare avanti. Oggi una grandissima prestazione del Sassuolo, una brutta prova nostra e dobbiamo andare avanti, non c’è tempo per lamentarci”.

I cambi di formazione sono anche in vista dell’Inter? “Sai come la penso, sai che guardo partita partita. Morata non iniziava una partita titolare da tre mesi, è quello che guadagna di più nella squadra, è entrato bene in partita in passato e avevo buone sensazioni. Poi se non lo metto mi dite perché non lo metto. Essere allenatore vuol dire non fare contenti tutti, lo sto imparando, e voglio andare avanti sulla mia strada. Non possiamo essere così presuntuosi da pensare a martedì, siamo il Como, calma, 20 mesi fa eravamo in Serie B e complimenti al Sassuolo perché poteva vincere 5-1 oggi e nessuno poteva dire niente”.

Come ha visto Douvikas con Morata? “Loro ci hanno aspettati con un blocco basso con il 4-3-3 ed era chiusissimo al centro, noi abbiamo provato di tutto ma oggi è mancata qualità nella scelta, anche nel primo tempo quando facevamo dei cross un po’ per mancanza di qualità e un po’ per la mancanza di non arrivare in area con tanta gente, ho scelto di schierare due punte per andare dentro con i cross, pensavo che l’idea potesse essere giusta ma alla fine chi mette dentro i cross sono i giocatori. Abbiamo due attaccanti che possono giocare bene insieme e allora con più cross potevamo attaccare meglio l’area”.

Foto: sito Como