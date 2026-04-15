Fabregas: “Problemi contro l’Inter? Abbiamo difeso in un modo incredibile. Loro sono fortissimi sui cross”

15/04/2026 | 15:21:02

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Evolviamo molto il nostro modulo? Non mi piace parlare molto di struttura. C’è sempre un’evoluzione. È sempre molto difficile, analizziamo e martelliamo sempre. Ma gli avversari non sanno cosa farò, vero che adesso siamo in un punto dell’evoluzione della squadra che ti porta ad essere più preparata. Problemi in difesa contro l’Inter? La nostra difesa non è andata in confusione. Se vuoi dopo ti faccio vedere il nostro pressing. Abbiamo recuperato una serie di palloni. Abbiamo fatto una difesa incredibile, pressing alto al top. Poi su palla inattiva è vero, non abbiamo fatto bene, ma questo c’entra anche nella tensione del momento. Sui cross loro sono fortissimi, ti fanno gol così. Se mi dici confusione… la squadra per me ha difeso bene. In alcune cose abbiamo fatto male, sì. Io sono sicuro che questo è la strada giusta, la squadra mi dà sempre risposte per stare sereno. Mi dà segnali positivi. Li conosco, so quando non stiamo bene, come con Cagliari e Udinese”.

Foto: Instagram Como