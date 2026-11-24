Fabregas: “Milla lo abbiamo preso a sei milioni, magari a gennaio lo rivendiamo a venti. E’ una notte speciale”

24/11/2026 | 23:34:41

Le parole di Fabregas a Sky: “Ho sempre visto una squadra competitiva. Questa è la cosa più importante. Il risultato lo abbiamo centrato e dobbiamo continuare così. La Serie A rimane più importante ma non nego che vivere notti così nel nostro stadio è speciale. Milla? L’abbiamo preso per 6 milioni poi magari lo vendiamo a gennaio per 20 (ride ndr). La sua carriera è andata tutta in crescendo. “Io sono sempre preoccupato, la Champions ha un livello altissimo. Siamo in pochi, in otto oggi non erano disponibili”.

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