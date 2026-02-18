Fabregas: “Mi piace la mentalità di Nico Paz, lo farà arrivare in alto. Sogno di lasciare un’eredità al Como”

18/02/2026 | 11:21:21

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha concesso un’intervista a My Skills di DAZN. Queste le sue parole:

“Quando ero giovane mi hanno chiamato architetto… Guardando la mia carriera il processo è stato quello, volevo sempre costruire. Se vedo qualcosa di me in Nico Paz? Siamo diversi. Lui è molto più fisico, io ero piccolissimo alla sua età. Nico invece è devastante da quel punto di vista, è uno di quelli che si vedevano tanto prima, oggi non si vedono più. Tutti pensano sia una mezzala o un trequartista però è attaccante, ha voglia di fare gol. Mi piace la sua mentalità, ha tanta fiducia in se stesso, questo lo farà arrivare in alto. Se sarà una star? Sì. Provo sempre a proteggerlo, parlo tantissimo con lui. L’anno scorso tutti dicevano che fosse giovane anche quando sbagliava una partita, ora l’aspettativa è più alta. Il mio obiettivo con il Como? È difficile. Non abbiamo mai parlato di vincere lo Scudetto o la Champions, non c’è spazio per farlo. Credo nel lavoro, nell’avere un’idea… Se riesci a trovare lo stimolo di crescere tutto può essere possibile. Abbiamo perso 4-0 contro l’Inter, ma non dobbiamo pensare di cambiare tutto, anzi. Serve migliorare, che è diverso. Sogno di lasciare un’eredità che chi arriva dopo può continuare con la strada iniziata”.

Foto: Instagram Fabregas