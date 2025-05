Fabregas: “L’Inter ha esperienza e fisicità. Pronostico? Dico 2-1 per i nerazzurri”

31/05/2025 | 19:10:42

Cesc Fabregas , allenatore del Como, è stato intervistato dai microfoni di DAZN Football, dove ha parlato della finale di Champions League di questa sera.

Queste le sue parole: “Si affrontano due squadre dagli stili differenti. L’Inter gioca con gli stessi giocatori da diversi anni, ha esperienza e fisicità. Inoltre è alla sua seconda finale in tre stagione. Se devo scegliere, dico Inter. Ma il PSG è una squadra molto completa che ha fatto una seconda parte di stagione fantastica. Per me finisce 2-1 per i nerazzurri”.

Foto: Instagram Como