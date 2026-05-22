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Fabregas: “Le parole di Zanetti su Nico Paz? Sicuramente non giocherà nell’Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como”

22/05/2026 | 15:35:41

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Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro la Cremonese. Queste le sue parole:
“Dobbiamo fare una partita importante, è la gara della stagione. Ne abbiamo giocate tante. Le parole di Zanetti su Nico Paz? Alla fine Nico è un giocatore del Como al 50%, però è nostro. L’unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. Se posso dire, lo so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell’Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l’anno prossimo. Se la Champions non è da Como? Io voglio andare in Champions. C’è una grandissima opportunità. Tutte le statistiche mi dicono che siamo nella top-4 del campionato, poi si vedrà dove si arriverà”.
Foto: Instagram Como