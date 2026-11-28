Fabregas: “Kean? I dottori devono dire onestamente quanto tempo starà fuori”

28/11/2026 | 16:18:52

Cesc Fabregas, alla vigilia della sfida contro la Juventus, è tornato a parlare di Moise Kean, ancora fermo ai box: “Dobbiamo capire quanto tempo starà fuori Kean, i dottori devono dirlo onestamente. Mercato? Se dobbiamo fare qualcosa si farà, ma se penseremo che Kean tornerà prima si continuerà così e mi prendo le responsabilità. Abbiamo avuto la sfortuna che Moise si è fatto male, ci prendiamo la responsabilità e se un giorno dovremo giocare con 6-7 centrocampisti lo faremo”.

Foto: Facebook Como