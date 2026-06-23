Fabregas: “Ivan si è guadagnato questo rinnovo grazie al suo lavoro. Ha continuato a crescere con grande umiltà”

23/06/2026 | 16:24:05

Il tecnico del Como Cesc Fabregas, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione del rinnovo del difensore Ivan Smolčić. Queste le sue parole:

“Ivan si è guadagnato questo rinnovo grazie al suo lavoro, al suo atteggiamento e alla costanza che ha dimostrato ogni giorno. Fin dal suo arrivo, ha compreso ciò che chiediamo ai nostri difensori, sia con la palla che senza, e ha continuato a crescere con grande umiltà. Come allenatore, giocatori come Ivan ti infondono fiducia. È affidabile, competitivo e sempre pronto per la squadra, ed è esattamente il tipo di mentalità che vogliamo continuare a costruire qui al Como”.

Foto: X Como