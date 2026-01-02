Fabregas: “Io al Chelsea? Non commento proprio. Morata sta meglio”

02/01/2026 | 17:55:23

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Alvaro sta meglio, sta lavorando già in campo ma il tempo stimato di recupero è più o meno quello di Diao. Kuhn deve dimostrarmi e farmi vedere, ha avuti diversi problemi fisici che lo hanno frenato. Arriva però un momento che anche i giocatori devono farmi vedere che danno il massimo e che sono pronti. Sono sicuro che lo farà”.

Poi su Nico Paz: “Non ci sono squadre deboli. Con il Lecce ha fatto una grandissima partita, Nico prima della Roma è stato malato, colpa mia che l’ho messo in campo. Contro l’Inter poteva fare due gol, è un giocatore che fa la differenza e calciatori così vanno tenuti in campo. Sono tranquillo, lui ha una grandissima mentalità, si sente responsabile di quello che succede al Como e delle sue prestazioni”.

Le voci sul Chelsea: “Non ho niente da dire. Sono qua e sono l’allenatore del Como, e spero per un periodo abbastanza lungo. Non commento proprio queste voci”.

