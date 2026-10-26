Fabregas: “Il Torino ha entusiasmo, noi giochiamo la quarta partita in dieci giorni. Servirà concentrazione”

26/10/2026 | 20:08:05

Le parole di Fabregas ai canali ufficiali del Como: “Torino? Affronteremo una squadra che viene da tre vittorie di fila e che avrà quindi molto entusiasmo. Dovremo rimanere concentrati per tutti i novanta minuti e gestire al meglio ogni fase di gioco. Ho visto i ragazzi sul pezzo in questi due giorni dopo la vittoria col Sassuolo, dobbiamo continuare così”.

foto x como