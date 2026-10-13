Fabregas: “Il recupero di Addai è una delle notizie migliori. Possiamo crescere ancora”

13/10/2026 | 21:05:56

Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa: “In Europa ti capita di affrontare squadre con un’identità precisa e un certo modo di giocare. In Italia invece non è così, perché ci sono tante variazioni che dipendono dall’avversario. Ad esempio, domani mi aspetto sicuramente una grandissima partita contro una squadra che attacca e a cui piace dominare la partita. Ho visto diverse loro gare di campionato e devo dire che mi hanno stupito per la proposta offensiva. Una delle migliori notizie è il recupero di Addai, è un giocatore molto promettente. Prima dell’infortunio era in crescita costante e ha un grande potenziale. Mi ha stupito come ha reagito dopo essersi fatto così male, ha affrontato con grande positività un periodo per lui terribile. Ora deve continuare a giocare, può dare una grossa mano alla squadra. Una delle migliori notizie è il recupero di Addai, è un giocatore molto promettente. Prima dell’infortunio era in crescita costante e ha un grande potenziale. Mi ha stupito come ha reagito dopo essersi fatto così male, ha affrontato con grande positività un periodo per lui terribile. Ora deve continuare a giocare, può dare una grossa mano alla squadra. Abbiamo eguagliato la miglior partenza in campionato della storia del Como, sono soddisfatto della nostra posizione in classifica. Va sempre ricordato che siamo una squadra giovane, arrivata in Serie A da soli tre anni. Serve tempo per crescere”.

foto x como