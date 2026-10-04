Fabregas: “Il no all’Inter? Sono uno che pensa tanto. Il mio scudetto è vedere i calciatori migliorati”

04/10/2026 | 18:07:34

Le parole di Fabregas al Festival dello sport: “Il no all’Inter è stata una scelta coraggiosa o c’è stata anche un po’ di paura per andare in una realtà così grande e così presto dopo pochi anni da allenatore? Sono uno che pensa tanto e analizza tanto. So che per giudicare un allenatore alla fine di una carriera si conteranno i trofei vinti ed è giusto che sia così. Per me però parlavamo della crescita di Da Cunha che ora è in Nazionale, quella per me è una vittoria che vale più di un trofeo. E non lo dico per arroganza: sapevo che tanti ragazzi venuti a Como per me. Nico Paz lo vediamo tutti ora, ma quando è arrivato due anni fa veniva dal Real Castilla e suo papà ha riposto tutta la fiducia in me. Parlo anche di Valle, Perrone, Da Cunha e tanti altri. Per me sono il mio scudetto”.

foto x como