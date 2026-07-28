Fabregas: “I giovani devono dimostrarmi motivazioni. La cosa più importante è il Como”

28/07/2026 | 17:18:23

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Como Cup. Queste le sue parole:

“Siamo molto contenti di avere questa opportunità, di creare questa competizione, il nostro presidente è sempre creativo. Ogni anno portiamo sempre gente più forte, per partite sempre più belle qui a Como. Ovviamente ogni minuto conta, ogni allenamento, ogni stagione si inizia da zero. Chi ha fatto molto bene l’anno scorso deve tornare e ritrovarsi. I giocatori giovani devono dimostrarmi motivazioni. Se questo potrebbe essere l’anno delle vittorie? Non è importante a livello personale, non mi interessa che faccia bene io ma che il Como faccia bene. La gente continui a venire al Sinigaglia, poi si vince o si perde, ma la cosa più importante è il Como”.

Foto: Instagram Como