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Fabregas: “I giovani devono dimostrarmi motivazioni. La cosa più importante è il Como”

28/07/2026 | 17:18:23

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Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Como Cup. Queste le sue parole:
“Siamo molto contenti di avere questa opportunità, di creare questa competizione, il nostro presidente è sempre creativo. Ogni anno portiamo sempre gente più forte, per partite sempre più belle qui a Como. Ovviamente ogni minuto conta, ogni allenamento, ogni stagione si inizia da zero. Chi ha fatto molto bene l’anno scorso deve tornare e ritrovarsi. I giocatori giovani devono dimostrarmi motivazioni. Se questo potrebbe essere l’anno delle vittorie? Non è importante a livello personale, non mi interessa che faccia bene io ma che il Como faccia bene. La gente continui a venire al Sinigaglia, poi si vince o si perde, ma la cosa più importante è il Como”.
Foto: Instagram Como