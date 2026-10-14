Fabregas: “Forse ho sbagliato alcune scelte. Diao non riusciva più a correre, valuteremo come sta”

14/10/2026 | 21:42:13

Le parole di Fabregas a Sky: “Diao sentiva che non poteva correre più, dobbiamo valutare come sta. Speriamo di averlo preso in tempo. E’ un giocatore importante si è visto anche oggi nella maniera in cui abbiamo giocato, si è visto nel gol. La Champions è un regalo della nostra scorsa stagione. Questa è una crescita costante, è la prima trasferta europa. Continuiamo a imparare. Dobbiamo gestire tre competizioni e io forse oggi ho sbagliato alcune scelte”.

foto x como