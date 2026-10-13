Fabregas: “Doppio impegno settimanale? Non lo so, è una cosa nuova. Nico Paz sta crescendo e imparando”

13/10/2026 | 19:55:46

Cesc Fabregas a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Feyenoord.

Su come affrontare il doppio impegno settimanale: “Non lo so perché è la prima volta che lo facciamo. È una crescita costante della squadra, dello staff e di tutti noi. Quello che stiamo vivendo tutti insieme è un sogno che deve diventare realtà. Dobbiamo andare piano piano. Quello che fai all’inizio è diverso dopo tanti anni. Io sono tranquillo e voglio far giocare tutti il più possibile perché lo meritano e mi fanno godere con il loro allenamento. Non mi dimentico le nostre prime grandi vittorie. Siamo il Como, siamo all’inizio della nostra strada. Sono orgoglioso se qualcuno pensa che siamo saliti di livello, a me importa continuare il nostro percorso”.

Su Nico Paz: “Ha fatto delle belle partite, anche se lui è giudicato per fare assist e gol. Ma le nostre migliori chance contro la Roma le ha avute lui. È determinante e forte: c’è un processo di crescita ed è solo all’inizio della sua terza stagione con noi. Ha fatto 30.400 km e tre partite con l’Argentina, non mi preoccupa. L’ho vissuto anch’io come tanti altri giocatori: c’è quel momento di alti e bassi, ma con lui non ho preoccupazione. Lo vedo sempre con la voglia di crescere e imparare”.

Foto: Instagram Fabregas