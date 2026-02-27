Fabregas: “Diao torna tra i convocati, ma non sarà titolare. Baturina out”

27/02/2026 | 15:43:30

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa anche della situazione infortunati: “Mi spiace molto per l’infortunio di Addai. Diao domani torna tra i convocati, può giocare ma non dall’inizio. Anche Goldaniga ci sarà, Baturina invece è out, vediamo se recupera per martedì. Due punte titolari? A gara in corso magari si, in questo momento non vedo la squadra con due punte vere. Laho sta entrando nei meccanismi, a centrocampo penso che stiamo gestendo bene il minutaggio di Sergi Roberto. Perrone è ad un livello top, Caqueret sta giocando molto bene,è importante ruotarli, ci sono diversi momenti in stagione”.

Foto: Instagram Fabregas