Fabregas: “Chalobah non ci sarà, siamo penalizzati in Champions dalla lista”

03/11/2026 | 20:11:18

Le parole di Fabregas in conferenza stampa: “Chalobah non ci sarà, vedremo per domenica. Noi siamo penalizzati in Champions dalla lista, abbiamo solo 15 giocatori, 10 giocano e 5 entrano. Per noi preservare energie è più complicato, la Serie A rimane la cosa più importante, vedremo domani che potremo fare. Dobbiamo saper gestire tante cose, tanti momenti. Il numero delle partite per noi cresce, le energie vanno controllate molto bene”.

foto x como