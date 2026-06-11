Fabregas: “Butez? In questo anno e mezzo si è dimostrato uno dei migliori portieri della Serie A”

11/06/2026 | 17:23:02

Il tecnico del Como Cesc Fabregas, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione dell’annuncio del rinnovo di Jean Butez. Queste le sue parole:

“Jean in questo anno e mezzo si è dimostrato uno dei migliori portieri della Serie A e un giocatore perfetto per il nostro tipo di gioco inoltre abbiamo trovato un uomo con grandi valori umani che mette al servizio della squadra all’interno dello spogliatoio, siamo molto felici di poter continuare con lui”.

Foto: X Como