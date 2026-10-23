Fabregas: “Aquilani mio successore al Como? Non ho mai pensato di andare via”

23/10/2026 | 15:36:43

Le parole di Fabregas in conferenza stampa: “Aquilani il mio successore? Io non ho mai pensato di andare via. Se iniziassi a pensarlo forse sarebbe la mia fine, ma non l’ho mai fatto. Per questo non ti posso dire. Posso sicuramente dire parole positive, è un gioco molto simile per idee quello che propongo io e il suo calcio. mi fate riflettere su questo, gli auguro tanta tranquillità per il suo percorso e per quello che farà”.

foto x como