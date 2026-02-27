Fabregas: “Adesso siamo più maturi. Il Lecce vorrà fare punti, ma siamo pronti”

27/02/2026 | 15:08:11

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce: “Adesso siamo in un momento più maturo, siamo più abituati a giocare contro squadre che giocano per la salvezza o che sono top. Mi aspetto un Lecce che verrà qua a competere bene, a prendere punti. Proveremo a fare tutto con umiltà e serenità, preparando la partita in un modo importante. La multa ricevuta? Se mi sono allungato all’intervallo? Mi prendo 5-7 minuti per riflettere con lo staff, se si deve cambiare qualcosa, poi dopo vado dai ragazzi”.

Foto: insta fabregas