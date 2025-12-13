Fabiani: “Tavares? Credo rimarrà alla Lazio. Siamo concentrati sulle operazioni di mercato da fare”

13/12/2025 | 17:32:21

Il ds della Lazio Angelo Fabiani ha parlato prima del match contro il Parma ai microfoni di Dazn: “C’è una partita importante da giocare, poi si penserà alle altre, la squadra è in crescita speriamo di dare continuità. Mercato? Chiaro le riflessioni siano ai massimi livelli, il calcio si può fare in tanti modi, anche con le idee, non per forza chi spende di più ha ragione, per quanto ne so visto il confronto con allenatore e presidente, siamo concentrati su qualche operazioni da fare, le teniamo per noi. Tavares? È un giocatore della Lazio, ha fatto cose importanti ma non è che ogni volta che qualcuno va in calo di prestazione bisogna crocifiggerlo. L’obbligo nostro è saper gestire questi momenti, credo rimarrà un giocatore della Lazio”.

Foto: sito lazio