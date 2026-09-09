Fabiani: “Siamo stati astuti e furbi sul mercato degli svincolati. Romagnoli aveva il desiderio di giocare altrove”

09/09/2026 | 12:38:59

Angelo Fabiani in occasione della conferenza stampa di presentazione di Diogo Leite: “Se la società vorrà intervenire sul mercato, valuteremo. Il mercato non dorme mai, c’è quello degli svincolati. Abbiamo avuto un pizzico di furbizia e abilità nel trattare con i giocatori svincolati, abbiamo patrimonializzato. Romagnoli aveva il desiderio di giocare altrove e lo abbiamo accontentato, ma non ci siamo indeboliti. Non mi autocelebro, non dò nessun voto al mercato, ma in ogni caso si dà a fine anno. L’anno scorso abbiamo meritato un 5, un 4.5 o un 3, quest’anno vedremo. Tutto ciò che ho fatto è stato per passione e amore per questi colori. Giocare senza tifosi non è semplice, e sono convinto che i tifosi alla lunga portino qualche punto in più. Rispettiamo la scelta dei tifosi e cercheremo di fare il massimo. Con il mio gruppo di lavoro stiamo facendo l’impossibile per toglierci della soddisfazioni. C’è bisogno di mediare e abbassare i toni sotto tutti i punti di vista. La situazione non è bella per nessuno”.

Foto: Sito Lazio