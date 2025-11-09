Fabiani: “Sarri è un fuoriclasse. È giusto non creare aspettative”

09/11/2025 | 20:24:30

Angelo Fabiani, ds della Lazio, ha parlato a Dazn prima della gara contro l’Inter. “La Lazio non può arrivare da nessuna parte? Io penso che Sarri sia un fuoriclasse dentro e fuori, è giusto non creare aspettative per non caricare i ragazzi eccessivamente, quello che ha detto ci sta tutto e va bene così. Infortuni? Oggettivamente c’è stato una avvio di campionato difficile, Sarri non ha mai lavorato con tutti gli effettivi ma c’è stata una grande forza da parte di tutti, anche delle seconde linee che hanno dimostrato forza, carattere e fatto gruppo. Questa squadra ha sbagliato solo la partita a Como, nel derby, ai punti non ci stava la sconfitta, come col Sassuolo”.

Foto: sito Lazio