Fabiani: “Questo è l’anno zero, stagione tribolata, ma ci teniamo a finirla bene”

18/04/2026 | 17:41:02

Il ds della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Questa è una partita di cartello, ci tiene il mister e ci tengono i giocatori a fare una bella prestazione. Poi penseremo a Bergamo e alla semifinale di Coppa Italia: la stagione è stata tribolata, 45 infortuni e ci siamo arrangiati con quello che avevamo dal punto di vista dell’organico. Quando ti mancano giocatori come Rovella e Zaccagni, lasci per strada punti pesanti. Questo rappresenta l’anno zero, ci sono stati diversi giocatori giovani che cercheranno di diventare il telaio delle prossime stagioni”.

L’attaccante mancato è stato determinato dal budget? “Nella filosofia del gioco di Sarri, preferisce un giocatore tipo Maldini che palleggia molto. L’ambiente invece si ricostruisce con i risultati e con tutte le componenti attive, con buonsenso per ritornare alla normalità”.

Foto: sito Lazio