Fabiani: “Diogo sapeva che se avessimo fatto alcune cessioni, sarebbe venuto. Ha tentennato, ma poi ha accettato”

09/09/2026 | 12:11:47

Fabiani, direttore sportivo della Lazio, su Diogo Leite: “Benvenuto a Diogo. Ne avete scritto a sufficienza, fino ad una smentita del proprio agente ma in realtà sono quelle dinamiche di mercato, quegli accordi sotto banco…. Diogo sapeva perfettamente che al verificarsi di alcuni condizioni (alcune uscite) avrebbe sottoscritto il contratto con la Lazio. Ha avuto altre offerte, ha tentennato ma dopo che ci siamo sentiti il tentennamento è finito. Lo ringrazio per la pazienza che ha avuto”.

Foto: Sito Lazio