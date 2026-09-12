Fabian Ruiz ricorda le tensioni con l’Argentina ai Mondiali: “Momento deplorevole che va dimenticato”

12/09/2026 | 12:40:00

Intervistato da The Athletic, Fabian Ruiz è tornato a parlare della vittoria ai Mondiali contro l’Argentina e delle tensioni nel finale: “Cerchiamo sempre di dare il buon esempio perché tutti guardano il calcio, dai più giovani ai più anziani. Spero che questo momento venga dimenticato e che i nostri festeggiamenti, che sono stati indimenticabili, vengano ricordati. È una sequenza che tutti hanno visto e che a nessuno piace vedere. Ci sono bambini che guardano il calcio e non dovremmo dare questo esempio. Bisogna saper vincere e saper perdere. A nessuno piace perdere, ma è stato un momento deplorevole in una finale di Coppa del Mondo”

Foto: Instagram Fabian Ruiz

