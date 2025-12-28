Fabbian non basta al Bologna. Uscita a vuoto di Ravaglia e pari Sassuolo con Muharemovic

28/12/2025 | 19:57:03

È terminato in pareggio il derby tra Bologna e Sassuolo. Dopo un primo tempo in cui nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi sull’altra, le formazioni sono rientrate in campo nella ripresa con uno spirito diverso. Al 47’ il Bologna ha trovato la rete del vantaggio con Fabbian; il Sassuolo, nonostante le difficoltà nel rendersi pericoloso davanti alla porta avversaria, è riuscito a ristabilire la parità al 63’ grazie al gol di Muharemovic su un’uscita a vuoto di Ravaglia, chiudendo così la partita sull’ 1-1.

Foto: X Bologna