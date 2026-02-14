FA Cup, il Newcastle batte l’Aston Villa con una doppietta di Tonali. Avanza anche il Manchester City

14/02/2026 | 21:45:21

Un super Sandro Tonali lancia il Newcastle in FA Cup: l’ex centrocampista del Milan ha realizzato una doppietta che ha permesso ai suoi di rimontare l’Aston Villa, in trasferta, qualificandosi così agli ottavi di finale del torneo. La squadra di Unai Emery si era portata in vantaggio al 14′ del primo tempo con la rete dell’ex attaccante di Milan e Roma, Tammy Abraham, ma il bis dell’italiano e il gol di Woltemade all’88’ hanno rimesso le cose a posto. Avanza anche il Manchester City che batte il Satford.

Sabato 14 febbraio

Burton Albion-West Ham 0-1 dts

Norwich City-West Brom 3-1

Southampton-Leicester City 2-1 dts

Burnley-Mansfield Town 1-2

Manchester City-Salford City 2-0

Aston Villa-Newcastle 1-3

Foto: X Newcastle