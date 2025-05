Evra: “Juve? Mancano juventini in società. Dovrebbero tornare figure come me e Del Piero”

25/05/2025 | 17:50:20

Patrice Evra, ex difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal Principato di Monaco dove è presente per assistere al GP di Montecarlo.

Ecco le sue dichiarazioni su finale di Champions: “Se non starò viaggiando in diverse parti del mondo, forse sarò lì sabato. Per chi tifo? Da francese direi PSG. Momento non facile in casa Juve? Del Piero come allenatore della Juve? Alex è un simbolo, una persona perbene. I fan pensano che figure come lui e me dovrebbero rientrare nella società. Abbiamo la passione giusta.”

Foto: Instagram Evra