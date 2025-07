Evan Ferguson si presenta: “Roma è un’opportunità enorme. Gasperini può aiutarmi a crescere”

23/07/2025 | 14:20:19

Evan Ferguson si è presentato ai tifosi della Roma con grande entusiasmo, parlando al sito ufficiale del club poco dopo il suo arrivo nella Capitale. L’attaccante irlandese, classe 2004, ha subito mostrato ambizione: “La Roma è un grande club e l’obiettivo è tornare in Champions League, vogliamo arrivare il più in alto possibile”. Ferguson ha raccontato come sia stato difficile rifiutare l’interesse di una società così importante, sottolineando la fiducia che ha percepito fin da subito: “Mi hanno voluto davvero, è una grande opportunità per me e per la mia carriera. Ringrazio la proprietà e tutti quelli che mi hanno accolto”. Grande fiducia anche nel nuovo allenatore: “Prima di firmare guardi chi è il tecnico, Gasperini ha ottimi precedenti con gli attaccanti e sono convinto che sarà una figura fondamentale per la mia crescita”. Appena arrivato in città, Ferguson ha percepito la passione dei tifosi e l’importanza del club per la città: “Ho sentito le grida dei tifosi, visto telecamere e interviste, è un grande onore giocare davanti a questa gente”. L’attaccante ha scoperto di essere il primo irlandese nella storia della Roma e si è detto orgoglioso di questo: “Spero di fare bene e di aprire la strada ad altri giocatori del mio Paese”. Ha ricordato anche la sua esperienza da avversario all’Olimpico: “Giocare contro la Roma qui è stata una bella esperienza, ma adesso è meglio avere i tifosi dalla propria parte”. Riguardo alla Serie A, Ferguson ha ammesso che si tratta di un campionato molto competitivo e diverso dalla Premier League, soprattutto per l’attenzione difensiva e il clima a cui dovrà abituarsi. Sul suo stile di gioco, ha spiegato di avere “caratteristiche diverse” e di voler soprattutto segnare e migliorarsi costantemente. Riguardo alla pressione, ha detto di non farne un problema: “Se la squadra va bene, si parlerà anche di me, ma per ora voglio solo giocare e dare il massimo”. Infine, parlando della concorrenza con attaccanti come Dovbyk, ha mostrato spirito di squadra e ottimismo: “Spero di creare una buona intesa fin da subito, poi vedremo i moduli e le scelte del mister. L’importante è fare bene insieme e vivere una stagione di successo. Forza Roma!”.

Foto: insta roma