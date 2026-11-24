Europa League, le designazioni arbitrali di Olympiacos-Milan e Juventus-Omonia Nicosia
24/11/2026 | 12:37:21
Scelte fatte, distinte ufficializzate e notti europee già caldissime in vista del quinto turno della League Phase di UEFA Europa League delle italiane.
OLYMPIACOS (GRE) – MILAN (ITA)
Arbitro: Chris Kavanagh (ENG)
Assistente arbitrale 1: Dan Cook (ENG)
Assistente arbitrale 2: Ian Hussin (ENG)
IV Uomo: Robert Jones (ENG)
VAR: Michael Salisbury (ENG)
AVAR: Peter Bankes (ENG)
JUVENTUS (ITA) – OMONIA NICOSIA (CYP)
Arbitro: Samuel Barrott (ENG)
Assistente arbitrale 1: Wade Smith (ENG)
Assistente arbitrale 2: Darren England (ENG)
IV Uomo: Adam Nunn (ENG)
VAR: Stuart Attwell (ENG)
AVAR: Farai Hallam (ENG)
Foto: sito UEFA