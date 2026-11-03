Europa League, le designazioni arbitrali di Milan-Ferencvaros e Az-Juventus

03/11/2026 | 12:06:17

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di Europa League in programma giovedì 5 novembre, tra cui Milan-Ferencváros e AZ Alkmaar-Juventus.

MILAN (ITA) – FERENCVÁROS (HUN)

Arbitro: Urs Schnyder (SUI)

Assistente arbitrale 1: Marco Zürcher (SUI)

Assistente arbitrale 2: Benjamin Zürcher (SUI)

Quarto ufficiale: Sven Wolfensberger (SUI)

VAR: Lukas Fähndrich (SUI)

AVAR: Robert Schröder (GER)

AZ ALKMAAR (NED) – JUVENTUS (ITA)

Arbitro: Damian Sylwestrzak (POL)

Assistente arbitrale 1: Adam Karasewicz (POL)

Assistente arbitrale 2: Bartosz Heinig (POL)

Quarto ufficiale: Łukasz Kuźma (POL)

VAR: Piotr Lasyk (POL)

AVAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Foto: sito uefa