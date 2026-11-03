Europa League, le designazioni arbitrali di Milan-Ferencvaros e Az-Juventus
03/11/2026 | 12:06:17
La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di Europa League in programma giovedì 5 novembre, tra cui Milan-Ferencváros e AZ Alkmaar-Juventus.
MILAN (ITA) – FERENCVÁROS (HUN)
Arbitro: Urs Schnyder (SUI)
Assistente arbitrale 1: Marco Zürcher (SUI)
Assistente arbitrale 2: Benjamin Zürcher (SUI)
Quarto ufficiale: Sven Wolfensberger (SUI)
VAR: Lukas Fähndrich (SUI)
AVAR: Robert Schröder (GER)
AZ ALKMAAR (NED) – JUVENTUS (ITA)
Arbitro: Damian Sylwestrzak (POL)
Assistente arbitrale 1: Adam Karasewicz (POL)
Assistente arbitrale 2: Bartosz Heinig (POL)
Quarto ufficiale: Łukasz Kuźma (POL)
VAR: Piotr Lasyk (POL)
AVAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)
Foto: sito uefa