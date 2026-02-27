Europa League, le date degli ottavi: Bologna-Roma il 12 marzo alle 18.45
27/02/2026 | 19:17:58
Le date e orari degli ottavi di finale di Europa League:
Andata
- Bologna–Roma, giovedì 12 marzo ore 18.45
- Panathinaikos-Real Betis, giovedì 12 marzo ore 18.45
- Stoccarda-Porto, giovedì 12 marzo ore 18.45
- Lille-Aston Villa, giovedì 12 marzo ore 18.45
- Ferencvaros-Sporting Braga, giovedì 12 marzo ore 21.00
- Genk-Friburgo, giovedì 12 marzo ore 21.00
- Celta Vigo-Lione, giovedì 12 marzo ore 21.00
- Nottingham Forest-Midtjylland, giovedì 12 marzo ore 21.00
Ritorno
- Sporting Braga-Ferencvaros, mercoledì 18 marzo ore 16.30
- Friburgo-Genk, giovedì 19 marzo ore 18.45
- Lione-Celta Vigo, giovedì 19 marzo ore 18.45
- Midtjylland-Nottingham Forest, giovedì 19 marzo ore 18.45
- Real Betis-Panathinaikos, giovedì 19 marzo ore 21.00
- Porto-Stoccarda, giovedì 19 marzo ore 21.00
- Roma-Bologna, giovedì 19 marzo ore 21.00
- Aston Villa-Lille, giovedì 19 marzo ore 21.00
Foto: Instagram Europa League