Europa League, le date degli ottavi: Bologna-Roma il 12 marzo alle 18.45

27/02/2026 | 19:17:58



Le date e orari degli ottavi di finale di Europa League:

Andata

  • BolognaRoma, giovedì 12 marzo ore 18.45
  • Panathinaikos-Real Betis, giovedì 12 marzo ore 18.45
  • Stoccarda-Porto, giovedì 12 marzo ore 18.45
  • Lille-Aston Villa, giovedì 12 marzo ore 18.45
  • Ferencvaros-Sporting Braga, giovedì 12 marzo ore 21.00
  • Genk-Friburgo, giovedì 12 marzo ore 21.00
  • Celta Vigo-Lione, giovedì 12 marzo ore 21.00
  • Nottingham Forest-Midtjylland, giovedì 12 marzo ore 21.00

Ritorno

  • Sporting Braga-Ferencvaros, mercoledì 18 marzo ore 16.30
  • Friburgo-Genk, giovedì 19 marzo ore 18.45
  • Lione-Celta Vigo, giovedì 19 marzo ore 18.45
  • Midtjylland-Nottingham Forest, giovedì 19 marzo ore 18.45
  • Real Betis-Panathinaikos, giovedì 19 marzo ore 21.00
  • Porto-Stoccarda, giovedì 19 marzo ore 21.00
  • Roma-Bologna, giovedì 19 marzo ore 21.00
  • Aston Villa-Lille, giovedì 19 marzo ore 21.00

Foto: Instagram Europa League