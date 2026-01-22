TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Europa League, il Lione vince in Svizzera e si prende la vetta. Colpo Aston Villa con il Fenerbahce: Emery secondo

22/01/2026 | 23:07:26

article-post

Questi tutti i risultati di oggi di Europa League:

Bologna-Celtic 2-2

Brann-Midtyilland 3-3

Fenerbahce-Aston Villa 0-1

Feyenoord-Sturm Graz 3-0

Friburgo-Macca Tel Aviv 1-0

Malmoe-Stella Rossa 0-1

PAOK-Betis 2-0

Viktoria Plzen-Porto 1-1

Young Boys-Lione 0-1

Braga-Nottingham Forest 1-0

Celta Vigo-Lille 2-1

Dinamo Zagabria-Steaua Bucarest 3-1

Ferencvaros-Panathinaikos 1-1

Nizza-G.A Eagles 3-1

Rangers-Ludogorets 1-0

Roma-Stoccarda 2-0

Salisburgo-Basilea 3-1

Utrecht-Genk 0-0
foto x europa league