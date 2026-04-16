Europa League, Gibbs White (Nottingham) segna ed elimina il Porto di Farioli. Eliminati Celta Vigo e Betis, avanti Friburgo e Braga
16/04/2026 | 23:09:13
Passano anche Friburgo, Braga e Nottingham in Europa League, i risultati:
Celta Vigo – Friburgo 1-3
33′ Matanovic (F), 39′ Suzuki (F), 50′ Suzuki (F), 90’+1 Swedberg (C)
Aston Villa – Bologna 4-0
16′ Watkins (A), 26′ Buendia (A), 39′ Rogers (A), 89′ Konsa (A)
Betis Siviglia – Braga 2-4
13′ Antony (BS), 26′ Ezzalzouli (BS), 38′ Pau Victor (SB), 49′ Carvalho (SB), 53′ rigore Hortha (SB), 74′ Gorby (SB)
Nottingham Forest – Porto 1-0
12′ Gibbs-White (N)
