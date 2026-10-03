Eterno Lewandowski: è diventato il più anziano a realizzare una tripletta in Nations League scalzando CR7

03/10/2026 | 16:32:17

Nonostante abbia scelto di provare un’ultima esperienza di carriera con meno pressioni, emigrando in MLS ai Chicago Fire, Robert Lewandowski non ha perso il vizio del gol. Nella serata di ieri, infatti, è stato mattatore del successo tennistico della sua Polonia ai danni della Romania con una tripletta nel 6-0 complessivo. La triplice marcatura, realizzata alla veneranda età di 38 anni e 43 giorni, gli ha permesso di superare il precedente record stabilito in Nations League da Cristiano Ronaldo nel 2019 all’età di 34 anni e 120 giorni. L’ex attaccante di Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona ha raggiunto quota 92 gol in 170 presenze in Nazionale, di cui ne è capitano e primatista assoluto.

Foto: X Euro2020