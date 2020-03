ESTRO, FANTASIA E UN PARAGONE PESANTE: IGOR GOMES, LA NUOVA STELLA BRASILIANA CON L’EUROPA NEL FUTURO

Il San Paolo ha sempre sfornato grandi talenti, ma nell’ultimo periodo il vivaio Paulista ha visto venir fuori diversi interessanti elementi. L’ultimo in ordine cronologico è Igor Silveira Gomes, un vero e proprio prodigio che ha già attirato su di sé le attenzioni di diversi top club europei. Andiamo per ordine: Gomes nasce il 17 marzo del 1999 a São José do Rio Preto e sin da subito inizia a rincorrere il pallone per le strade del suo piccolo quartiere, com’è normale che sia a quelle latitudini. Il suo talento è fuori dal comune e lo si nota immediatamente. I suoi amici riescono pochissime volte a contrastarlo e, nel 2010, entra a far parte dell’America SP. Dopo due anni avviene il passaggio al Tanabi dove il ragazzino continua a brillare mettendo in mostra le sue immense doti tecniche abbinate a una personalità fuori dal comune.

Nel 2013, dopo diversi tornei giovanili nei quali semina letteralmente il panico con dribbling ubriacanti, gol e assist, viene notato dal San Paolo che lo acquista senza esitare o pensarci due volte inserendo nel proprio prolifico vivaio. Da quel momento Gomes inizia a tutti gli effetti a fare sul serio sapendo di avere a disposizione un’occasione imperdibile, irripetibile e troppo importante da sfruttare assolutamente. Nel frattempo arrivano le prime convocazioni nelle varie Nazionali giovanili, prima in Under 20 e poi in Under 23. Nel 2017, dopo tanta attesa, giunge anche il tanto atteso debutto in prima squadra con cui finora ha disputato 31 partite condite da 3 marcature personali. Il talento c’è e, per via delle sue movenze, in Patria viene già paragonato a Kakà. Il Real Madrid e non solo l’hanno inserito nella propria lista dei desideri di mercato, molto presto Gomes sarà pronto per approdare in Europa.

Foto: UOL