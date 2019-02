ESTRO E CLASSE PURA: DAVID NERES, IL GIOIELLO CARIOCA DELL’AJAX

In casa Ajax brilla come non mai la stella di David Neres Campos, talento brasiliano scoperto e portato in Europa dai Lancieri nel gennaio del 2017. In questa stagione il suo rendimento è cresciuto vertiginosamente e finora ha collezionato 33 presenze condite da 5 reti e ben 13 assist. Si tratta di uno dei migliori giovani di tutto il campionato olandese e le big europee gli hanno già puntato addosso i propri fari. Anche ieri, il gioiello carioca si è reso protagonista di una grande prestazione nella sfida di Champions contro il Real Madrid, impreziosita dallo splendido assist per Ziyech. Un gol che tiene in vita l’Ajax in vista del ritorno.

David Neres nasce a San Paolo il 3 marzo del 1997, come tutti i bimbi carioca inizia a rincorrere un pallone per strada. All’età di 10 anni, però, viene notato dal San Paolo, club della sua città e per cui fa il tifo. Neres viene immediatamente tesserato e aggregato all’interno del settore giovanile, il suo impatto è dei migliori e i vari tecnici restano sorpresi dalle sue infinite abilità: dribbling ubriacante, classe pura, corsa e un’agilità fuori dal comune. Con il tempo le sue qualità migliorano a vista d’occhio e Neres si avvicina alla prima squadra: innanzitutto numerose sedute di allenamento, poi il momento dell’esordio in Serie A brasiliana. È il 18 ottobre del 2016 e Neres debutta contro la Fluminense, l’incontro termina 2-1 in favore del Tricolor Paulista e i tifosi si innamorano immediatamente del promettente esterno offensivo brasiliano. Pian piano si conquista il suo spazio all’interno dell’undici titolare, la sua voglia di arrivare gli consente di avere una marcia in più rispetto ai suoi compagni. Il sogno del funambolo brasiliano è poter giocare un giorno in Europa e, nel gennaio del 2017, diverse squadre del vecchio continente iniziano a chiedere informazioni sul suo conto. Ad affondare il colpo con decisione, aggiudicandosi il suo talento cristallino, è però l’Ajax che, mettendo sul piatto 12 milioni, conclude l’acquisto. In Olanda, inizialmente, Neres viene inserito nella formazione B. Le sue prestazioni, sempre di livello e sopra le righe, attestano l’ottimo investimento compiuto. In poco tempo il classe ’97 stravolge le gerarchie, diviene titolare e mette a segno diverse marcature personali. A quel punto la dirigenza dei Lancieri ritiene opportuno promuovere l’incontenibile brasiliano. Il suo impatto con l’Eredivisie è ottimo e a parlare è il campo. Quando Neres ha la palla tra i piedi mette in mostra tutta la sua tipica fantasia carioca. Nella sua prima stagione in Olanda ha segnato 13 gol in 34 apparizioni. In questo suo folgorante inizio di stagione ha giocato 18 incontri in campionato siglando 3 reti e mettendo a referto 9 assist. Queste due stagioni in Europa gli hanno garantito un adeguamento importante del contratto, firmato fino al 2022.

Mancino naturale, Neres nasce come esterno destro, ma può essere impiegato pure sulla sinistra e all’occorrenza come trequartista atipico. Giocatore brevilineo di 175 cm, sortisce in imbarazzo i difensori che osano affrontarlo grazie a una innata abilità nel dribbling, specie nei piccoli spazi. Gambe piccole e veloci gli permettono di sgusciare negli spazi più angusti e nel traffico del campo per servire il compagno meglio posizionato. Rispetto ad altri suoi colleghi che giocano nella sua identica posizione, siamo di fronte ad un calciatore completo e maturo. I primi due anni in Europa hanno consentito a David Neres di illuminare il calcio europeo. Probabilmente è soltanto questione di tempo, poi il gioiello carioca potrebbe spiccare il volo verso lidi ancor più prestigiosi.

Foto: Twitter ufficiale Ajax