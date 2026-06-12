Estevez saluta il Parma: “Ho dato sempre tutto. Ho contribuito a riportare il club dove merita”

12/06/2026 | 19:22:41

Nahuel Estevez, calciatore argentino, saluta il Parma con un messaggio social.

Le sue parole: “Sono stati quattro anni in cui abbiamo vissuto tante cose. Sono arrivato con il sogno di riportare il Parma in Serie A. Non è stato un percorso semplice, ma grazie al lavoro, all’impegno e al sacrificio siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo e a vincere il campionato. Sono orgoglioso di lasciare questa squadra sapendo di aver sempre dato tutto per questa maglia e di aver contribuito a riportare il Parma dove merita di stare. Ho incontrato persone meravigliose e condiviso lo spogliatoio con grandi professionisti, dai quali ho imparato molto. Ringrazio anche i magazzinieri, lo staff medico, quello tecnico e tutte le persone che lavorano ogni giorno per questa società. Dal primo giorno mi hanno dimostrato affetto e sostegno. Non avrò mai parole sufficienti per ringraziarli. Parma avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e da oggi avrò un motivo in più per tifare questa squadra”.

Foto: Instagram Parma