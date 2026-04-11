Esposito d’oro: il Cagliari piega la Cremonese. Simeone e Casadei: 2-1 Torino sul Verona

11/04/2026 | 16:59:30

Sono terminate le partite di Serie A delle 15.

Il Cagliari vince in casa 1-0 contro la Cremonese. Il match, nel primo tempo, è rimasto bloccato, con entrambe le squadre che hanno creato poco e fatto fatica a impensierire le difese avversarie. Nel secondo tempo è stato Esposito a sbloccare la gara per il Cagliari con una rete al 63′, su assist di Ze Pedro, che ha così consegnato la vittoria ai sardi.

Si è sbloccata subito anche la sfida tra Torino e Hellas Verona: i granata hanno trovato il vantaggio al 6′ grazie a Simeone. Gli ospiti, mostrandosi più aggressivi, sono riusciti a trovare il pareggio al 38′ con Bowie. Nel secondo tempo i padroni di casa hanno preso in mano il pallino del gioco e sono tornati in vantaggio al 50′ con la rete di Casadei, che ha chiuso il match con una vittoria granata.

Foto: sito Serie A