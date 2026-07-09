Esclusiva: Zeballos-Napoli, presentata offerta di 10 milioni. La tempistica

09/07/2026 | 20:01:58

Il Napoli ha bloccato Exequiel Zeballos da almeno una settimana, come riportato da diversi fonti nei primi giorni di luglio. E ha incassato il sì dell’esterno offensivo del Boca Juniors classe 2002 che ha grande mercato, non fosse altro perché il suo contratto scadrà a fine dicembre. La novità è che il Napoli ha presentato nelle ultimissime ore un’offerta di 10 milioni come indennizzo, mentre ci sono già le intese con l’entourage del ragazzo. Il profilo piace molto, attenzionato da mesi e segnalato in ottica Napoli già a partire da febbraio-marzo. Adesso il club di De Laurentiis deve fare operazioni in uscita, priorità assoluta come ha spiegato recentemente lo stesso presidente, altrimenti rischia di vanificare il lavoro di semina come accaduto nel caso di Gila e Khalaili. Ma intanto Zeballos aspetta, ha messo il Napoli in cima alle sue priorità.

foto x boca