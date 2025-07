Esclusiva: Verona, trattativa avanzata per il difensore centrale Ebosse

13/07/2025 | 14:18:19

Colpo a sorpresa e in arrivo per il Verona. Trattativa in stato avanzato con l’Udinese per il difensore centrale Enzo Ebosse, classe 1999, rientrato in Friuli per fine prestito dall’esperienza con lo Jagiellonia. Negli ultimissimi minuti il Verona è uscito allo scoperto e ha quasi perfezionato l’accordo. Siamo ai dettagli, un nuovo difensore centrale presto alla corte di Paolo Zanetti.

Foto: Instagram Udinese