Esclusiva: Verona, piace Mazzitelli per il centrocampo

14/07/2026 | 00:00:16

Il Verona vuole costruire una squadra forte per tornare subito in Serie A. Vi abbiamo parlato sabato scorso della necessità di prendere un attaccante di qualità: abbiamo fatto i nomi di Cheddira del Napoli e Mulattieri del Sassuolo, ci sono alcune cessioni da fare (soprattutto Belghali e Bowie un caso di offerte convincenti) e i pensieri sono anche per il nuovo centrocampo. C’è un profilo che piace non poco, quello di Luca Mazzitelli rientrato al Sassuolo dal prestito di Cagliari. Le valutazioni sono in corso, il nome va inserito nella lista del Verona.

FOTO: Sito Cagliari