Esclusiva: Veretout, rilancio Milan nella notte! Gli scenari

Jordan Veretout è al centro di un’autentica bagarre di mercato. Dopo gli aggiornamenti che vi abbiamo dato qualche ora fa, ve ne dobbiamo uno importante degli ultimissimi minuti: il Milan ha rilanciato l’offerta relativa all’ingaggio del centrocampista francese, avvicinandosi ai 2,5 milioni a stagione proposti dalla Roma. Manca davvero poco per arrivare alle stesse cifre, adesso sarà importante garantire i bonus per un adeguamento in caso di qualificazione Champions. La Roma, infatti, ha stabilito di premiare Veretout con un contratto ancora più ricco se al termine della prossima stagione dovesse staccare il pass per il torneo più prestigioso. Di sicuro, con questa mossa, il Milan ha dimostrato di non volersi arrendere e ha intenzione di andare fino in fondo prima dell’incontro che il club giallorosso ha fissato per lunedì alle ore 13 (con Karsdorp possibile contropartita alla Fiorentina). Come già spiegato, il Napoli – almeno oggi – è più defilato perché ha prima la necessità di cedere Diawara. Ma la bagarre per Veretout è in corso, il Milan non molla e rilancia.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina