Esclusiva: Venezia, nuovi dialoghi per il portiere Montipò

10/07/2026 | 23:30:50

Il Venezia sta spingendo per chiudere l’operazione Adams (attaccante del Siviglia), ma cerca sempre un portiere. E c’è stato un ritorno di fiamma per Lorenzo Montipò: lo scorso 18 giugno vi avevamo parlato in esclusiva di un forte interesse, poi abbiamo aggiunto che anche Brignoli era entrato nel giro per affiancare un altro specialista a Stankovic. Adesso possono esserci nuovi dialoghi per Montipò, magari subito dopo il weekend. Il portiere ha deciso di lasciare Verona, ha memorizzato un altro paio di sondaggi, ma il Venezia resta in pista.

Foto: Instagram Montipò